«Questa particolare versione della storia vedrà i tre attori coinvolti in un’infinità di giochi che partono sempre dall’utilizzo creativo degli oggetti della stanza che man mano assumeranno valenze magiche e fantastiche, poiché riteniamo importante sottolineare la matrice ludica del teatro in cui, grazie all’immaginazione, ogni cosa è possibile, come dice lo stesso Peter creando vivande e leccornie semplicemente immaginandole»: Claudia Bellemo, autrice e regista di Peter Pan di Febo Teatro, introduce lo spettacolo, per bambini dai 3 anni e per tutti, che domenica 23 ottobre alle ore 16.30 sarà in scena all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, nell’ambito della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena, con la direzione artistica del Teatro dell’Orsa.

«L’intera colonna sonora è suonata live dagli attori e si basa su cover riarrangiate e riscritte dei Beatles. Abbiamo scelto questa storica band poiché ci interessava creare un ponte immaginario tra il mondo “reale” in cui si trova a vivere il Signor James (avvolto da colori scuri, tipici dei primi anni del Novecento, in cui l’opera è scritta e ambientata) e quello psichedelico anni ’70 adatto ad un mondo più fantastico, come l’Isolachenonc’è» continua l’artista in merito allo spettacolo interpretato da Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin «È importante dare uno stimolo agli spettatori piccoli e grandi nel riflettere sulla bellezza della fantasia che, in questi tempi, è fin troppo a servizio di un immaginario solo cinematografico».

Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotare.

In occasione della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro, il Teatro dell’Orsa ha attivato una collaborazione con la Biblioteca Comunale di Formigine, che sarà presente a tutti gli appuntamenti con libri a tema, da sfogliare o da prendere in prestito.

L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via Pagani 25 a Formigine (MO).

Prossimo appuntamento della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro: domenica 6 novembre con Saluti dalla Terra del Teatro dell’Orsa, spettacolo sull’emergenza climatica dedicato a un pubblico di ragazze, ragazzi e adulti.

Info su Febo Teatro: https://www.feboteatro.it/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.