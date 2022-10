Il presidente Stefano Bonaccini ha ricevuto oggi in Regione il Tenente Colonnello Enrico Risottino, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Venezia (competente sui reati ambientali in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige).

Insieme al Comandante Risottino era presente Marco Angeli, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bologna.

Oltre agli auguri di benvenuto e di buon lavoro da parte del presidente Bonaccini a nome di tutta la comunità regionale, nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di massima collaborazione istituzionale da entrambe le parti, in un ambito delicato e strategico come la tutela ambientale e il contrasto alle ecomafie e alle infiltrazioni malavitose, in particolare in questo momento storico.