Agenti di P.S. di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino italiano di 31 anni, residente nel comune di Fiorano Modenese, gravemente indiziato de! reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di mirati servizi, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo era stato individuate quale fomitore di alcuni clienti, con cui era solito darsi appuntamento vicino al parco cittadino.

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo nella mattinata del 14 ottobre scorso, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, parcheggiata nel posto abituale, intento a parlare al telefono, con fare circospetto.

Su richiesta degli operatori, l’uomo ha consegnato un pacchetto, nascosto dentro un guanto da lavoro, in cellophane trasparente, appoggiato sul vano portaoggetti. Al suo intemo era custodita sostanza stupefacente del tipo cocaina, sotto forma di sasso, per un peso complessivo di 512 grammi, come accertato da successiva prova narcotest.

A seguito di perquisizione personale, sono state recuperate quattro ulteriori dosi preconfezionate della medesima sostanza stupefacente, nascoste dentro un pacchetto di sigarette, nonche 450 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo, essendo stati rinvenuti nella sua abitazione e nel garage di pertinenza, complessivi 115,66 grammi di marijuana, 96,36 grammi di hashish e la somma in contanti di 19mila euro, suddivisa in mazzetti da mille euro ciascuno.