Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 ottobre, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza del ponte sul Canale Bianco, nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.