Nel pomeriggio odierno è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ed attuato con più pattuglie fatte convergere dalle Compagnie CC di Modena, Carpi e Sassuolo, finalizzato alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti. Alle attività ha partecipato anche l’Unità Cinofila del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena.

A conclusione delle attività, 72 sono state le persone identificate, 6 accompagnate in caserma per accertamenti e identificazione e 5 minori non accompagnati sono stati affidati alle comunità cui erano affidati.

Analoghi servizi verranno ripetuti in futuro, al fine di garantire, ai cittadini, la serena e tranquilla fruibilità di tutti gli spazi pubblici e delle aree verdi della città.