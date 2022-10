Spazio Nausicaa è un innovativo progetto per lo sviluppo di iniziative, servizi e contenuti nell’ambito delle politiche di genere, del contrasto alla violenza maschile sulle donne e della genitorialità condivisa e partecipata, collocato in uno spazio messo a disposizione dal Comune di Castel Maggiore, in collaborazione con 5 realtà associative del territorio per sviluppare iniziative e progetti che hanno come obiettivo uno spostamento culturale attraverso l’autodeterminazione e l’emancipazione femminile, così come descritto nell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nella convenzione di Istanbul.

Le realtà coinvolte sono le cooperative sociali Alveare Cooperativa e La Venenta e le associazioni di promozione sociale Falling Book, Rose Rosse e Vola Vola: l’idea di avere più soggetti con provenienza diversa che operano in questa direzione in un unico spazio può amplificare l’effetto dell’azione di ciascuno.

Lo spazio individuato è quello del palazzo comunale di Piazza Amendola 1, dove al progetto è dedicato un intero piano dello stabile. Pienamente calato nella logica della rigenerazione urbana e del riutilizzo di spazi comunali, deliberato e approvato dalla giunta comunale, il 29 ottobre 2022 sarà ufficialmente inaugurato, con un fitto programma di iniziative che dalle 10.45 alle 20.00 prevedrà mostre, laboratori, presentazioni di progetti in corso e attività future (programma completo).

Non mancherà un momento conviviale, alle ore 18.30, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza della Sindaca Belinda Gottardi, che su questo progetto dichiara: “Un altro importante risultato per Castel Maggiore: in questo caso coniughiamo le politiche per pari opportunità che caratterizzano il nostro progetto per la città con il tema delle rigenerazione urbana, che conferisce nuova funzione e nuova vitalità al palazzo comunale di Piazza Amendola”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Il progetto è stato sviluppato a cura di:

Cooperativa sociale Alveare attiva dal 2010 opera sul territorio di Castel Maggiore e nell’area metropolitana di Bologna e si occupa di Lavoro, Educazione e Inclusione sociale.

Falling Book APS e Rose Rosse APS: associazioni femministe attive sul contrasto alla violenza maschile sulle donne, in particolare nell’ambito della formazione/educazione.

La Venenta cooperativa sociale: attiva dal 2011 nell’accoglienza di nuclei mamma-bambino, gestisce con il progetto D.IN.A dal 2020 Sportelli di ascolto per donne vittime di violenza.

Associazione Vola Vola: L’associazione si rivolge a genitori, figlie e figli. Tra i nostri obiettivi l’impegno per la diffusione di una genitorialità agita responsabilmente ed equamente partecipata.

Informazioni: spazionausicaa@gmail.com