Andare e teatro per scoprire, comodamente seduti, la meraviglia dei Musei più belli e ricchi del mondo: i Musei Vaticani. Questo è quello che promette la programmazione del Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande per domenica 30 ottobre a partire dalle 17. La nuova edizione della rassegna “Domeniche in arte” riporta sul palcoscenico il racconto dedicato all’arte arricchito dalla formula di “viaggio virtuale” condotto da Claudio Corrado.

La storia della nascita, lo sviluppo e la meraviglia dei Musei del Papa assieme alla lettura di un gruppo di opere d’arte scelte da Corrado e definite “imprescindibili” per qualsiasi visitatore. La divulgazione come forma di spettacolo e informazione vi aspetta dunque.

La rassegna proseguirà nelle date del 6 novembre con un reading concerto su Chet Baker, Jack Kerouac e la Beat Generation, mentre il 20 novembre Simone Ferrarini parlerà di Street Art con “non si andava solo a pittare”, per chiudere poi domenica 11 dicembre con Degas, dagli esordi alla maturità, con Matteo Pagani accompagnato da G. Astolfi al Pianoforte.

Per info e prenotazioni: www.teatrodeandrè.it