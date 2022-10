NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue il momento d’oro del Napoli, che al Maradona supera senza problemi i Rangers per 3-0 nonostante l’ampio turnover. Sugli scudi Simeone, che con una doppietta in poco più di un quarto d’ora indirizza il match fin da subito prima del sigillo finale di Ostigard nella ripresa. Alla prima occasione buona, i campani passano: è l’11’ quando Di Lorenzo dalla destra pesca alla perfezione Simeone che si infila tra i due centrali e calcia alla grande con il destro sul palo lontano firmando così l’1-0. L’argentino è scatenato e al 16′ trova già il raddoppio, quando Mario Rui gli serve un cross al bacio dalla sinistra sul quale si avventa di testa infilando nuovamente McGregor. Al 23′ è Ndombèlè a sfiorare il 3-0 con un potente destro dal limite che si stampa sulla traversa. Gli scozzesi si fanno vedere solo allo scadere, quando Lobotka sbaglia un passaggio, Morelos si invola verso l’area tallonato da Ostigard e va al tiro ma Meret devia in tuffo. Nella ripresa, al 7′ Simeone va vicino alla tripletta con una conclusione in area di destro che viene salvata con i piedi da McGregor in corner. Al 21′, sul fronte opposto, Yilmaz viene servito sulla sinistra e mette in mezzo una palla che Morelos deve solo spingere in fondo al sacco, ma il colombiano manca l’impatto con la sfera. Al 34′, una rapida ripartenza dei partenopei porta al tiro in corsa Mario Rui che si fa parare la conclusione da McGregor. Dall’angolo seguente, gli uomini di Spalletti calano il tris quando Raspadori trova la testa di Ostigard, il quale stacca più in alto di tutti e firma il 3-0. Nel finale, i padroni di casa amministrano senza problemi e il risultato non cambierà più, con Simeone che fallisce il possibile 4-0 in pieno recupero. Il Napoli centra così la quinta vittoria in altrettante gare, salendo a 15 punti e a +3 su un Liverpool capace di vincere nettamente sul campo dell’Ajax. Martedì prossimo, ad Anfield Road, ai campani basterà perdere con 3 o meno gol di scarto per mettere in cassaforte il primato nel girone.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).