All’unanimità è stato approvato ieri sera durante il consiglio comunale di Sassuolo un atto di indirizzo fondamentale per l’implementazione di una strategia di sicurezza informatica. Un odg a firma Gasparini e Volpari (Lega), Capezzera (FI), Zanni (Sassolesi) e Lista Macchioni.

Ecco l’ordine del giorno approvato:

L’informatizzazione dei sistemi e dei documenti è un processo da tempo avviato a tutti i livelli delle amministrazioni locali; la quasi totalità dei documenti e delle procedure delle Istituzioni sono oramai in formato digitale; la quasi totalità dei documenti e delle procedure delle Istituzioni sono oramai trasmesse e/o conservate su sistemi informatici; una crescente pluralità di servizi e procedure sono oramai elargiti e gestiti online; la sicurezza informatica (o cyber security) è l’insieme di tutti quei mezzi, tecnologie e procedure tese alla protezione dei sistemi informatici e delle informazioni in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità di dati o asset informatici.

Rilevato che sono sempre più frequenti i casi di attacchi informatici ai sistemi delle istituzioni, delle amministrazioni locali e/o dei fornitori terzi di servizi; le conseguenze di ipotetici incidenti di sicurezza informatica e delle informazioni potrebbero causare disservizi critici per le strutture comunali e per la cittadinanza;

il Comune di Sassuolo intraprende da tempo un percorso di maturazione della sicurezza fisica collettiva non trascurando le tematiche connesse allo sviluppo digitale e tecnologico;

Considerato che ai Servizi Informativi Associati – SIA spetta la gestione ordinaria delle attività di assistenza, manutenzione, presidio delle infrastrutture e delle reti tecnologiche, gestione degli applicativi e altro;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE a promuovere un rapporto di confronto e coordinamento pro attivo tra il Comune di Sassuolo e il SIA volto ad una maturazione della postura di sicurezza informatica e delle informazioni; a co-promuovere attività formative e di sensibilizzazione multilivello inerenti alle nuove minacce digitali (frodi, cyberbullismo, doxing etc…) verso la cittadinanza e gli uffici comunali; a valutare col supporto del SIA, azioni e/o strategie di maturazione anche attraverso nuove partnership, consulenze e assessment;