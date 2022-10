Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato aggiornato il programma di chiusura, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e località Aglio (km 255+450), verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione;

-le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e la stazione di Roncobilaccio anche in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, con orario 20:00-6:00.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze potrà utilizzare la A1 Direttissima; in alternativa alla chiusura delle stazioni, potrà essere utilizzata la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.