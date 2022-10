La bolognese Letizia Giacomini, laureata in Scienze politiche, è stata nominata dalla direzione dell’Associazione Nazionale Antimafia, Antiracket e Antiusura “ In Movimento per la Legalità” responsabile per le attività in Emilia Romagna. Soddisfazione per l’incarico alla giovane Giacomini è stata espressa dal presidente dell’Associazione antimafia e dal vice presidente della stessa, rispettivamente Nino Randisi e Maria De Fazio , i quali affermano che “ l’associazione si sta radicando nelle diverse regioni del Paese allo scopo di sensibilizzare sempre di più i cittadini sui temi della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata”.