Si svolgeranno sabato mattina alle 10,30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, i funerali di Giovanni Mascolo il 41enne sassolese deceduto una decina di giorni fa a seguito di un incidente stradale in Thailandia, dove viveva da alcuni anni. Venerdì 28 ottobre, presso le Camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo, alle ore 18, sarà recitato il Santo Rosario.

“Giò”, che aveva lasciato Sassuolo da diversi anni per trasferirsi in Thailandia, stava viaggiando in sella alla sua moto, quando sarebbe stato urtato da un’autovettura. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo.