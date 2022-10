Far conoscere e valorizzare i tanti teatri e le realtà artistiche e di ricerca diffusi sul territorio di Bologna e dell’area metropolitana, dalla pianura all’Appennino. Con questo intento parte “Bologna Metropolitana: un territorio, tanti teatri”, un progetto di sostegno ai Teatri attraverso una campagna di comunicazione per la promozione della Rete dei Teatri di Bologna e dell’area metropolitana. L’azione è sviluppata dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, in stretta collaborazione con i sei Distretti culturali nell’ambito di Officina Creativa per Bologna, il percorso di creazione del sistema culturale metropolitano.

“La nuova campagna di comunicazione risponde alla volontà di creare un sistema teatrale metropolitano, valorizzando la ricca offerta metropolitana distribuita su tantissimi teatri, fruibile su nuovi supporti e per la prima volta insieme, e vuole essere anche un concreto strumento di sostegno per i Teatri – spiega Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana – questo incentiverà il pubblico a ritrovarsi a teatro, richiamerà nuovo pubblico e stimolerà forme di mobilità culturale anche alla scoperta dei tanti teatri diffusi”.

Al centro del progetto di comunicazione, la realizzazione di un nuovo sito web per raccontare la ricchezza degli spazi teatrali e delle stagioni continuative presenti nel territorio metropolitano bolognese, attraverso una mappa digitale di 50 teatri distribuiti in 26 Comuni. Da oggi online, il sito teatrimetropolitanibologna.it è realizzato come spin-off del sito culturabologna.it per promuovere gli eventi dei teatri metropolitani, con un calendario mensile che segnala gli appuntamenti in agenda su scala metropolitana.

Ad accompagnare il lancio del nuovo sito è prevista una campagna di comunicazione basata su un visual dinamico e raffinato progettato dall’illustratrice Sara Garagnani che presenta lo slogan “Il teatro ti muove”: un vero e proprio invito a mettersi in viaggio alla scoperta della articolata offerta teatrale delle stagioni 2022/2023 con cartelloni importanti e variegati, lasciandosi sorprendere dai tanti piccoli e grandi teatri del territorio.

La campagna di comunicazione si svilupperà online attraverso i siti e le pagine social del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna e di tutti i partner istituzionali dei Distretti culturali, oltre ad essere diffusa nello spazio urbano con affissioni stradali esposte a Bologna e nei Comuni/Unioni dell’area metropolitana a partire da oggi, pubblicità dinamica sui mezzi TPER e ledwall cittadini.

La campagna rientra nelle azioni di Officina Creativa per Bologna, il percorso di creazione del sistema culturale metropolitano promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, con il supporto di Fondazione Innovazione Urbana.