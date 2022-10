I cittadini fioranesi hanno ancora pochi giorni, fino al 31 ottobre 2022, per presentare domanda di iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio. C’è invece ancora tempo, fino al 30 novembre 2022, per iscriversi all’albo degli scrutatori.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, al link: https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/servizi/sportello-telematico

Accedendo dal PC al Portale Extranet del Comune di Fiorano Modenese, mediante l’identità digitale CIE o SPID.

Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.

Per essere inseriti nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiorano Modenese e essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:

1. coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

2. i dipendenti dei Ministeri degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

3. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

5. i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il Presidente della Corte d’Appello, nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo. I nominativi di coloro che sono stati cancellati dall’Albo sono comunicati dal Presidente della Corte d’Appello al Sindaco del Comune che, entro il mese di febbraio, propone altri nominativi in sostituzione di quelli cancellati.