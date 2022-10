Immediato intervento della Squadra Volante, intorno alle ore 21.00 di ieri sera, presso un esercizio pubblico del centro storico dove tre giovani, dopo aver consumato la cena, si sono allontanati senza pagare il corrispettivo di quanto consumato, circa 90 euro.

Per guadagnarsi l’uscita, si sono scagliati contro i due camerieri, che li avevano invitati a saldare il conto e gli si erano parati davanti per impedirgli la fuga. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei tre giovani autori.