Ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore del seno. Come ogni anno, torna #LILTForWomen, la campagna di sensibilizzazione su questi temi proposta dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). Anche il comune di Casalgrande aderisce a questa campagna: è possibile prenotare una visita senologica gratuita in collaborazione con i medici della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla fondazione), presso la sede dell’AVIS.

L’appuntamento è per venerdì 18 novembre, dalle ore 9 alle 12.30, presso la sede Avis di via Santa Rizza 19, con l’oncologa d.ssa Elisa Gasparini. La prenotazione è obbligatoria telefonando all’Urp al numero 0522 998558 oppure scrivendo alla mail urp@comune.casalgrande.re.it

Ricordiamo, sempre in tema di prevenzione, che nella Biblioteca Sognalibro è a disposizione, in formato sia cartaceo che elettronico, il libro “I gusti della salute – un dizionario dei cibi”, poichè la prevenzione ai tumori parte anche da una corretta alimentazione. Può essere richiesto ai bibliotecari sia il volume cartaceo che il Pdf, che verrà inviato agli interessati via mail.

Il tumore al seno è una malattia grave, diagnosticata a 55mila italiane nel 2020, che ha causato 12.500 decessi nel 2021; ma anche una malattia contro cui si può agire, soprattutto attraverso la prevenzione, tanto che la mortalità, dalla fine degli anni ’90, è in leggero ma significativo calo (- 0,8%).