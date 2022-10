Nella mattinata di venerdì 28 ottobre il neoeletto Consiglio Direttivo di AVO Modena (Associazione Volontari Ospedalieri) è stato ricevuto dal Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.

Un ringraziamento “per l’importante contributo volontario di aiuto a chi è nella sofferenza” ed un augurio di buon lavoro sono stati rivolti dal Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ai membri del consiglio direttivo dell’Associazione.

Il Presidente di AVO Modena, Federico Fabbrocino, ha esposto l’operato dell’Associazione e si è fatto portavoce della richiesta dei Volontari di poter rientrare nelle corsie d’ospedale per dare conforto ai pazienti.

“In questi ultimi due anni la pandemia ci ha dato la possibilità di aprirci a nuove tipologie di servizio, ma la volontà di rientrare in ospedale è prevalente e confidiamo in un ritorno in corsia a breve” spiega Fabbrocino.

L’incontro è stata anche occasione per illustrare e promuovere al Sindaco il Corso di formazione per volontari AVO in partenza mercoledì 2 novembre alle ore 18:30 presso l’Istituto Sacro Cuore.

Per informazioni ed iscrizioni contattare AVO Modena tramite email (info@avomodena.it).