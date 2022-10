In prevalenza poco nuvoloso con nubi medio-alte in transito durante la giornata. Ampie zone di sereno nella sera con possibile formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle zone di pianura più settentrionali. Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 12/13 gradi nelle città e sulla costa e prossimi a 10 gradi nelle aree aperte di campagna. Massime in lieve calo, anche se ancora superiori alla norma del periodo, con valori attorno a 22/23 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali tendenti a divenire meridionali nella sera. Mare calmo.

(Arpae)