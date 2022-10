Hanno camminato in 150 per le vie di Castelnovo ne’ Monti, tutti contraddistinti dal fiocco e dal colore rosa della campagna “la prevenzione si fa strada” della Associazione Senonaltro. Sono partiti alle ore 10 dal piazzale di ingresso dell’Ospedale S.Anna e vi hanno fatto ritorno 70 minuti più tardi dopo aver disegnato un lungo e ordinato serpentone fra la zona sportiva del Centro Coni, l’area dell’Oratorio Don Bosco, il Centro Storico del Paese fra Via Veneto e Via Roma e l’anello della Pineta di Monte Bagnolo. Una sosta ai giardini di Palazzo Ducale ha favorito il ristoro e l’occasione per verniciare una panchina di rosa. E’ stata una tinteggiata a 150 mani, perché uno dopo l’altro hanno preso ed utilizzato pennello e vernice rosa tutti i partecipanti.

Quella di Castelnovo è stata una mattinata di festa, di benessere e di informazione scientifica che ha coinciso con la sesta ed ultima tappa di “Ottobre Rosa”, la campagna dalla Associazione Senonaltro con la quale “la prevenzione si fa strada”. La giornata si è conclusa con un incontro sul tema “Curare il tumore, chemioterapia e radioterapia”.

Hanno partecipato all’iniziativa ed hanno tinteggiato la panchina rosa di Palazzo Ducale anche diversi medici dell’Ausl reggiana fra i quali il dott. Guglielmo Ferrari, direttore Chirurgia Senologica dell’Arcispedale S.Maria Nuova, il dottor Giancarlo Bisagni, coordinatore della Breast Unit integrata, la dott.ssa Cinzia Iotti, direttrice della struttura complessa di Radioterapia. Gli stessi medici sono quindi intervenuti sul tema della cura del tumore al seno.

Prima della camminata, nel cortile dell’ospedale S.Anna hanno preso la parola Lucia Manfredi, Assessore all’Associazionismo del Comune di Castelnovo ne’ Monti, Roberto Piccinini, coordinatore della Associazione Senonaltro e Maria Azzolini, presidente della Atletica Castelnovo ne’ Monti. Ha partecipato alla camminata anche Saverio Ricciardi, presidente dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia.