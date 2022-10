La stazione Monte Cimone del Saer è stata attivata dai Carabinieri di Pavullo, ieri alle 18:30, per una coppia che, perso l’orientamento, non riusciva a far rientro alla propria auto in autonomia.

La coppia, entrambi bolognesi di 43 e 54 anni, si trovavano sul sentiero CAI 529 in zona tra Lago Santo Modenese e Passo Porticciola quando, colta dal buio, ha perso l’orientamento. Sul posto è giunta una squadra della stazione Monte Cimone che l’ha ricondotta al parcheggio.