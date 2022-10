Proseguono i servizi di messa in sicurezza dell’area interessata dal raduno illegale, con una ‘cinturazione’ a medio e largo raggio. Tutta la zona è vigilata dall’alto dall’elicottero della Polizia di Stato, che sta monitorando anche gli snodi della viabilità stradale e autostradale. Nel padiglione di via Marino è spenta la musica, mentre si fa più intenso il deflusso dei raver.

Alcune uscite del capannone sono state interdette a causa di strutture pericolanti. L’azione di polizia è stata preceduta da un’attività di mediazione ed informazione dei destinatari visti i correlati profili di incolumità pubblica, affinché l’uscita dalla struttura avvenga con calma ed in modo responsabile per la sicurezza di tutti. Dall’inizio delle operazioni, identificati altri 310 raver in uscita e 35 veicoli.

Rinforzati i servizi nella limitrofa area fiere, dove gli afflussi di visitatori proseguono regolarmente.