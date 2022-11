Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena.

Il suddetto tratto verrà chiuso, dalle 22:00 di sabato 5 alle 6:00 di domenica 6 novembre, in entrambe le direzioni – verso Bologna/A22 e Milano – per consentire lavori di manutenzione del ponte sul torrente Rodano, situato al km 140+000.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, verso Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Bologna/A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS722, SS468, SP185, SP13 ed entrare sulla A22 alla stazione di Campogalliano;

-verso Milano: uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP13, SP185, SS468, SS722 e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova, prevista dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di lunedì 7 novembre, in modalità continuativa.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.