Sport&Inclusione è una tavola rotonda sullo sport come strumento di inclusione sociale a tutto campo, dalla scuola fino alla terza età, passando per lo sport paralimpico, fino all’inclusione delle persone transgender. L’evento, organizzato da Sofos APS in collaborazione con Ethnos, si terrà domenica 6 novembre presso la Casa di Quartiere Nello Frassinetti in via Andreini 18 a Bologna. Il programma del pomeriggio prevede un drink di benvenuto alle 17:30 a cui seguirà il dibattito alle ore 18. L’ingresso è libero.

Quanto si sa delle potenzialità dello sport inclusivo? Quanti hanno mai sentito parlare di sport per disabili? Quali sono i linguaggi della comunicazione da e per il mondo della disabilità? Siamo veramente consapevoli dell’importanza dello sport come strumento di contrasto al ritiro sociale da parte degli adolescenti? Sono queste alcune delle domande su cui dialogheranno numerosi ospiti, coordinati dal giornalista Alberto Bortolotti. Tra questi saranno presenti Adriana Locascio, Presidente del consiglio di Quartiere San Donato – San Vitale; Domenico Ietto, Consigliere Quartiere San Donato – San Vitale e coordinatore della Commissione Politica per il Superamento delle Disabilità e Welfare; Marco Ferrigno, coordinatore di Showdown Italia; Laura Scandellari, Presidente Fitel; Valentina Petrillo, atleta paralimpica transgender; Elisa Mereghetti, regista documentarista e Stefania Varano, INAF divulgazione.

L’evento è organizzato da Sofos APS in collaborazione con Ethnos, Associazione La Casa del Faro APS, 5 nanomoli impact campaign, RTA Casalone, Circolo Ghinelli, Run Tune Up, Frassinetti, Quartiere San Donato – San Vitale.