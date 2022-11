Parte nuovamente il servizio di trasporto sociale di Progetti del Cuore. Grazie alla generosità delle attività del territorio potrà essere garantita anche all’Auser Bologna ODV Gruppo Volontari Castenaso un importante servizio di mobilità gratuita: anziani, ragazzi, bambini diversamente abili e famiglie in difficoltà avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.

“Auser è una associazione che pratica un volontariato di prossimità, rivolto alle fasce più deboli della popolazione – spiega il Presidente Antonella Lazzeri -. Anziani fragili, persone con disabilità e minori saranno sostenuti da noi dal punto di vista socio-assistenziale. Saranno accompagnati in strutture sanitarie per sostenere visite mediche specifiche, ci prenderemo cura di minori e persone con disabilità e li accompagneremo nei centri di formazione o nei centri per anziani appositi per le terapie. Ci prenderemo cura di loro per lo svolgimento delle pratiche quotidiane, come la spesa.

Avere un mezzo attrezzato per fare queste attività è quindi fondamentale e assolutamente indispensabile. L’Associazione non dispone delle risorse economiche necessarie per acquistarne uno autonomamente. Essendo Auser un’unica Associazione a livello dell’area metropolitana bolognese, il mezzo che verrà assegnato a Castenaso servirà in primo luogo alla cittadinanza e poi, se necessario, al distretto della pianura est in quanto è abitudine della nostra Associazione quella della collaborazione e il reciproco aiuto fra i diversi gruppi comunali”.