A Marano sul Panaro chiude al transito il percorso natura Panaro, nel tratto compreso tra l’attraversamento carrabile del Canale di Marano a monte della passerella d’ingresso sud al parco fluviale e l’attraversamento carrabile in prossimità del frantoio “Donnini”, da lunedì 7 novembre a domenica 20 novembre, per la realizzazione di un intervento di modellazione dei terreni per ottimizzare i deflussi idrici del fiume Panaro.

I lavori, sono progettati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ed hanno come obiettivo quello di migliorare la raccolta delle acque fluviali in caso di esondazione, così da assicurarne una corretta raccolta e saranno eseguiti dall’impresa Frantoio Fondovalle srl di Montese.

Lo scorso anno sono stati realizzati lavori di ricostruzione del tratto di parco fluviale eroso dalla piena di dicembre 2020, mentre in altri tratti del percorso natura Panaro a Spilamberto, sono stati eseguiti lavori di ripristino sempre in adiacenza all’alveo del fiume, in un tratto danneggiato dall’erosione a seguito degli eventi di piena avvenuti tra 2018 e 2019, a valle del ponte della nuova Pedemontana.