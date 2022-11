Maranello celebra il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una giornata ricca di iniziative.

Le celebrazioni si svolgeranno domenica 6 novembre con un programma che vedrà alle 9.15 il ritrovo dei partecipanti e il concerto della Banda di Solignano in Piazza Libertà (verranno offerte caldarroste e vin brulè a cura del Gruppo Alpini di Maranello). Alle 9.35 la partenza del corteo, preceduto dal corpo bandistico, verso il monumento ai caduti di Maranello presso il Parco dei Nonni (R.S.A.), con la posa della corona, la benedizione e i discorsi delle autorità. Alle 10.30 la posa della corona presso il monumento alla Resistenza in Piazza Amendola, e a seguire presso il cippo di Maranello (Piazzetta Nelson Mandela) e il cippo di San Venanzio. Alle 11 la posa della corona presso il cippo di Torre Maina e a seguire preghiera e benedizione presso il sagrato della Chiesa dei SSmi Pietro e Paolo. I bambini e le bambine di Torre Maina parteciperanno con il canto dell’inno nazionale e il volo di palloncini. Al termine, la posa della corona presso il Monumento ai caduti di Torre Maina (Villa Estense) e al monumento ai caduti presso la sede degli Alpini a Gorzano. Il programma è in collaborazione con le associazioni Alpini, A.N.P.I., Carabinieri, Combattenti e Reduci, Invalidi di Guerra, Mutilati e Invalidi del lavoro.