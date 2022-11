Si è concluso questa mattina al Cinema Lumiere il Premio Luca De Nigris giunto alla ventiquattresima edizione nell’ambito del festival “Visioni Italiane” diretto da Anna di Martino. Promosso dalla sezione Schermi e Lavagne della Cineteca di Bologna e dall’associazione Gli Amici di Luca, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, il concorso, dal 1999 tra le prime iniziative del genere, ha aperto una strada per dare spazio ai video realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Emilia-Romagna.

Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca, rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca” e direttore del Centro Studi per la ricerca sul Coma, hanno ricordato la nascita di una iniziativa di sostegno e incremento delle attività cinematografiche nelle scuole in ricordo del figlio Luca grande appassionato di cinema a cui è dedicata la Casa dei Risvegli di Bologna. Nel corso di una iniziativa molto partecipata dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno visionato i film realizzati dai loro coetanei.

Come gli altri anni Maria Vaccari e Fulvio De Nigris de Gli amici di Luca hanno consegnato alle tre scuole prime classificate altrettanti premi da 500 euro da reinvestire in materiali ed attività didattiche legate agli audiovisivi. Le scuole classificate al secondo e terzo posto hanno ricevuto film in DVD Edizioni Cineteca di Bologna, oltre alla programmazione di una lezione sul linguaggio o la storia del cinema presso la Cineteca di Bologna, a cura di Schermi e Lavagne.

Questi i primi classificati (premio 500 euro ciascuno)

Scuole primarie:

SCRIVERE – TRACCE DI IDENTITA’ scuola Madre Teresa di Calcutta – classe 5 A e 5 B. Scrivere a mano il proprio nome come atto di identità e scrivere in corsivo parole che ci rappresentano Tutto nasce dalla mano che produce, colora, dipinge, rappresenta.

Scuole secondarie di primo grado:

LA BALLATA DI CAPPUCCETTO ROSSO istituto comprensivo corso Matteotti di Alfonsine classe 5 c. Un lavoro basato su ispirazione e libera interpretazione dell’opera omonima di Federico Garcia Lorca. Un cappuccetto rosso rimasta bambina sperduta per sempre nel bosco tra poesia, infanzia e purezza.

Scuole secondarie di secondo grado:

PARTY DEL CORPO ITCs Gaetano Salvemini (Casalecchio di Reno) gruppo interclasse. Un video che nasce dall’esperienza di lockdown e didattica a distanza degli studenti che hano allestito un semplice teatro in casa dedicato ad Ovidio e alle sue metamorfosi. Un lavoro molto efficace montato egregiamente.

Il Premio Luca De Nigris si conferma come una iniziativa di eccellenza che si è consolidata nel tempo, con il merito di valorizzare, dare visibilità, incentivare e promuovere i lavori svolti dalle scuole nel campo degli audiovisivi e sostenere economicamente la didattica.”.

