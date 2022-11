Si è svolta ieri a Roma la presentazione di Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo che tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

Bologna ha ricevuto un riconoscimento per due best practices: la realizzazione della piazza scolastica tra le scuole Tambroni e il mercato rionale di Chiesa Nuova, che sta trasformando uno spazio carrabile di circa 700 mq in luogo di aggregazione libera per favorire la promozione di sistemi di mobilità sostenibile, e il progetto Plastic free che, partito dal Pratello, si sta estendendo a tutta la città e punta a potenziare la rete di case dell’acqua e fontanelle ed eliminare la plastica monouso coinvolgendo attivamente gli esercenti.

A ritirare il premio a Roma c’era l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli.