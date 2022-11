Si è concluso domenica scorsa 6 novembre il Master Regionale, circuito Joma, riservato ai giocatori ed alle giocatrici dell’Emilia Romagna che hanno raggiunto il miglior ranking nei tornei giovanili nella stagione 2022 e che si è disputato in due differenti sedi. I maschi hanno giocato sui campi del CT Equitazione di Reggio Emilia mentre le femmine hanno giocato sui campi del Club La Meridiana.

In entrambe le categorie, lo Sporting Club Sassuolo era presente con una nutrita rappresentanza, ben nove atleti. A rappresentare lo Sporting nella categoria maschile vi erano Andrea Anceschi, Mattia Ballarini, Matteo Grotti e Samuele Michelini nell’under 10, i fratelli Lorenzo e Giovanni Neri nell’under 12 e Alberto Nicolini nell’under 14. Nella categoria Under 10 è arrivato il risultato più interessante, Matteo Grotti, vincendo una bellissima finale con il punteggio di 7/5 6/3 ha conquistato il gradino più alto del podio ai danni di Filippo Terenzi, testa di serie 2 del tabellone. Un ottimo successo è stato ottenuta da Lorenzo Neri nell’under 12, sconfitto solamente in finale da Riccardo Pastrav mentre nell’under 14, Alberto Nicolini si è fermato in semifinale sconfitto dal romagnolo Beniamino Savini con il punteggio di 7/5 7/5.

Nella categoria femminile, per lo Sporting erano impegnate Gaia Migliorini nell’under 12 e Carlotta Venera nell’under 14. Quest’ultima ha raggiunto la semifinale dove ha dovuto cedere ad Ekaterina Cazac, vincitrice poi del torneo.