In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 12 novembre alle ore 17.00, presso l’Auditorium Bertoli in Via Pia, sarà proiettato “Come pietra paziente” di Atiq Rahimi, primo film del cineforum “Donna, vita, libertà” organizzato dal Circolo Culturale Artemisia APS.

Quest’anno il tema che ha dato lo spunto per la scelta dei film è di strettissima attualità: la rivoluzione delle donne iraniane e tutte le problematiche ad essa collegate: violenza, guerra, lutto, separazione, morte. Una rivolta che si è trasformata in una sfida aperta al regime degli ayatollah e sta alzando il livello di tensione tra Teheran e molti paesi occidentali.

Il film è tratto dall’omonimo libro firmato dallo stesso regista, Atiq Rahimi, il primo scrittore afgano ad essersi aggiudicato il più prestigioso premio letterario francese e una candidatura al premio Cesar.

Al termine della proiezione ci sarà un momento conviviale con aperitivo.

Il secondo film in programma giovedì 17 novembre alle ore 20.30, sempre presso l’Auditorium Bertoli, sarà “Un giorno perfetto” di Ferzan Opzetek, tratto dall’ omonimo romanzo di Melania Mazzucco.

Un labirinto di storie che s’incrociano, s’incontrano e si allontanano, sullo sfondo di una Roma caotica e tragica dove le varie figure femminili vivono le loro fragilità in una condizione psicologica ed esistenziale molto complessa.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.