Domani, sabato 12 novembre alle ore 16,00, presso il Parco Armando Sarti, di fronte allo Stadio comunale di Crevalcore, verrà inaugurato un nuovo atttrezzo per il corpo libero per attività outdoor.

Saranno presenti il Sindaco Marco Martelli, l’assessore allo sport Donatello Poluzzi e , per un allenamento guidato, il maestro Luca Barbieri e gli atleti dell’associazione sportiva Creva Street Workout.

Si tratta di una struttura dove è possibile allenarsi gratuitamente all’interno del Parco pubblico e rappresenta un’opportunità e un modo per incentivare la pratica dell’attività sportiva all’aperto, fruendo di un’attrezzatura polivalente per l’allenamento a corpo libero

“Uno spazio per tutti – dichiara l’assessore allo sport Donatello Poluzzi – con attrezzature professionali sviluppate per attività motoria leggera e fruibili da chiunque in modo altamente inclusivo ma idonee ancheper utenze più esigenti e preparate fisicamente. Un luogo dedicato allo sport all’aria aperta che rappresenta, non solo una nuova opportunità per molti cittadini, ma anche un servizio che punta al benessere dell’intera collettività, con un’attenzione particolare alla popolazione giovanile che più di altri ha sofferto nel periodo pandemico.”

L’iniziativa è stata realizzata grazie al Progetto ‘Nuovamente insieme nelle Terred’Acqua’ coordinato dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terred’acqua, che ha ricevuto un co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna tramite il Bando sulla Legge 14/2008 ‘Norme in materia di politiche per le giovani generazioni’.