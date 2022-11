Modena si conferma una delle “capitali” della ginnastica artistica giovanile e per l’ottava volta consecutiva ospita le finali nazionali maschili dei campionati a squadre Allievi, un importante appuntamento a cui quest’anno partecipano 280 atleti, tra cui i migliori talenti del Paese. La manifestazione, in programma sabato 12 e domenica 13 novembre al PalaPanini, è organizzata dalla società Panaro Modena, a cui la Federazione ginnastica d’Italia (Fgi) ha affidato la preparazione e la gestione dell’evento, che si sviluppa in tre competizioni di diverso livello tecnico. L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Comune di Modena; per assistere alle sfide nell’impianto di viale dello Sport è necessario acquistare un biglietto, del costo di 10 euro, che consente l’accesso in entrambe le giornate.

Le gare sono riservate a ginnasti nati tra il 2008 e il 2014 e rappresentano l’eccellenza tecnica raggiungibile dai giovani atleti che praticano questa disciplina. La categoria “Gold 1”, in particolare, costituisce il massimo livello delle competizioni; partecipano a questa gara 120 atleti, suddivisi in 28 squadre provenienti da tutto il Paese, che presentano esercizi di libera ideazione sui sei attrezzi della ginnastica artistica maschile: corpo libero, cavallo, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Mentre la categoria “Gold 2” coinvolge 100 atleti di 24 squadre, che si cimentano in esercizi liberi su quattro attrezzi: corpo libero, volteggio, parallele e sbarra. Invece nella categoria “Gold 3”, che impegna 60 ginnasti di 20 squadre, sono previsti esercizi obbligatori su sei attrezzi.

Il calendario del week end nel palazzetto comunale prevede nella giornata di sabato 12 lo svolgimento delle fasi di qualificazioni, a cui fanno seguito domenica 13 le finali. Nel dettaglio, alle ore 9 è in programma la finale “Gold 3” (con la premiazione prevista alle 10.30); alle 12 la finale “Gold 2” (premiazione alle 14) e alle 15.30 la finale Gold 1 (premiazione alle 17.30).

Approfondimenti online sul sito della Panaro Modena (www.panaromodena.it) e della Federginnastica (www.federginnastica.it).