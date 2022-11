Progeo, una delle più importanti cooperative italiane operanti nel settore mangimistico, delle farine alimentari e nella produzione e raccolta dei cereali, celebra nel 2022 i propri 30 anni di vita, e ha scelto un gesto particolarmente significativo di vicinanza alla comunità per festeggiare questo importante anniversario: la donazione di una nuova ambulanza alla Croce Verde di Reggio Emilia. Alla consegna ufficiale avvenuta oggi, 11 novembre, hanno preso parte il Presidente di Croce Verde Rolando Landini, hanno partecipato l’attuale presidente di Progeo, Graziano Salsi, e il suo predecessore Marco Pirani, diversi dipendenti della cooperativa, e anche il Sindaco di Reggio Luca Vecchi, il Presidente della Provincia Giorgio Zanni e il Presidente di Legacoop Reggio Emilia Edwin Ferrari.

Progeo è nata nel 1992 dall’unificazione di tre Cooperative dell’Emilia-Romagna (CPCA di Reggio Emilia, APCA di Modena e APCA di Bologna), eredi di una storia che iniziò nell’immediato dopoguerra: realtà cooperative unite per dar vita a un gruppo che ha assunto un peso importante nell’economia nazionale.

La nuova ambulanza sarà indispensabile per garantire entità e qualità dei servizi che quotidianamente vengono portati avanti a favore di chi si trova nella necessità, sia questa una emergenza – urgenza o un servizio di trasporto, o i servizi sociali.

Afferma il Presidente della Pubblica Assistenza Rolando Landini: “Ringraziamo sentitamente Progeo per questa generosa donazione: per mantenere il nostro lavoro sugli standard qualitativi elevati che ci contraddistinguono, dobbiamo poter contare su mezzi sempre aggiornati, in ordine, pronti a ogni intervento. La scelta di celebrare una data importante come i 30 anni di Progeo pensando a noi ci riempie di orgoglio e gratitudine”.

Aggiunge il Presidente di Progeo, Graziano Salsi: “Lavoriamo con impegno verso i nostri soci e clienti avendo un forte radicamento con questo territorio. Nel nostro Dna di Cooperativa sono sempre presenti valori quali etica, responsabilità sociale, solidarietà, oltre a sviluppo e crescita dell’azienda. Nella responsabilità sociale d’impresa si inserisce anche l’attenzione alla comunità reggiana alla quale ci sentiamo fortemente legati, ed ai servizi essenziali come quelli che fornisce la Croce Verde: da qui è nato il desiderio di celebrare il nostro trentennale contribuendo all’acquisto di questa nuova ambulanza, che potrà garantire servizi a favore di tutti”.