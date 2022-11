Lunedì 14 novembre saranno eseguiti dei lavori urgenti di manutenzione sulla SP 486R al km 28+900, nei pressi della frazione di Roteglia.

I lavori prenderanno il via non prima delle ore 9:00, al fine di agevolare gli spostamenti casa/lavoro e scuola della mattina. Nel tratto di strada oggetto dei lavori sarà istituita la circolazione in senso unico alternato con divieto di sorpasso e limite dei 30km/h.

Meteo permettendo, i lavori si concluderanno entro il pomeriggio del giorno stesso.

Possibili eventuali rallentamenti negli spostamenti lungo la strada provinciale.