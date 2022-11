Una nuova missione umanitaria in Ucraina per l’associazione Porta Aperta di Modena e l’emporio sociale Portobello da essa gestito, insieme al Gruppo Cani Sciolti, per portare, in collaborazione con Croce Rossa, medicinali, indumenti invernali, prodotti alimentari, per l’infanzia e l’igiene personale, alla popolazione colpita dalla guerra, in particolare nell’area di Kherson liberata in queste ore.

In loco, verranno anche portati caricabatterie solari per cellulari e piccoli generatori di corrente, molto richiesti in questa fase di emergenza.

Tre i volontari impegnati in questa nuova missione: Fabrizio Desco, Filippo Sala, Ornella Favarin. La missione, partita all’alba di oggi, 12 novembre da Porta Aperta, sarà di rientro il 14 novembre.