Dal vicino centro abitato di Correggio, dove risulta risiedere, si è spostato in quello di Campagnola Emilia per fare razzia di bottiglie di liquori dall’interno di un supermercato del paese. Una condotta che non è passata inosservata agli addetti del negozio che all’uscita di quello che ritenevano erroneamente essere un cliente, allontanatosi in sella a una bici, hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia in transito.

I militari raccolti i sospetti e la descrizione dello sconosciuto l’hanno intercettato e individuato poco lontano, fermandolo nei pressi di un casolare abbandonato dove si stava recando. In sua disponibilità due zaini risultati contenere le dieci bottiglie di liquore, del valore di 120 euro, che erano state trafugate poco prima dall’interno del supermercato. Per questi motivi con l’accusa di furto i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia un 28enne di Correggio a cui si è aggiunta anche l’accusa di possesso di strumenti atti allo scasso, avendo in sua disponibilità un paio di tenaglie solitamente utilizzate in queste tipologie di furto per tagliare l’antitaccheggio. Tenaglia non utilizzata nel caso in specie non essendo le bottiglie trafugate dotate di tale dispositivo di sicurezza.