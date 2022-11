Sei persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto avvenuto al km 116 nord della A1, in territorio parmense al confine con quello reggiano.

Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, tra queste una è ricoverata in Rianimazione. Altre due sono state condotte al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in condizioni di media entità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto due dei feriti, intrappolati negli abitacoli. Rilievi a cura della Polizia Stradale