Lo scorso 11 novembre, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno soccorso un automobilista italiano di 79 anni, residente in Provincia di Bologna, che si era perso in zona San Donato-San Vitale. E’ successo nel pomeriggio, quando un commerciante, alla vista dei Carabinieri che stavano controllando il territorio, ha attirato l’attenzione dei militari segnalando che nella sala d’attesa della sua officina c’era un anziano disorientato.

Soccorso dai militari e accompagnato in caserma, l’anziano, identificato grazie ai documenti che aveva in tasca, riferiva di essersi perso alla ricerca dell’auto che aveva parcheggiato per andare alla Fiera di Bologna a vedere l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio. In seguito, i militari hanno telefonato ai familiari dell’anziano, i quali si sono recati in caserma per assicurarsi dello stato di salute dell’anziano, un po’ confuso ma in generale in buone condizioni. Gli ulteriori accertamenti svolti hanno consentito di ritrovare l’auto che l’anziano aveva parcheggiato in una zona poco distante dal polo fieristico.