Sessantacinquemila nuove piante sono state piantumate nelle aree interessate dalla realizzazione della Variante di Rastignano (Bo), il nuovo asse stradale completato a ottobre 2020 da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nell’ambito del primo lotto dei lavori del Nodo di Rastignano.

Si tratta di alberi e arbusti, anche di tipo autoctono, piantati in affiancamento alla nuova strada e nell’ambito della riqualificazione ambientale della vicina via Corelli, nonché per la realizzazione di un parco presso la cosiddetta “racchetta” Corelli.

I lavori di piantumazione, avviati da RFI a settembre 2020, si sono conclusi alla fine di ottobre di quest’anno, con un investimento di 350 mila euro.

Le nuove aree verdi sono ora state consegnate a Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Comune di San Lazzaro, unitamente a un impianto di irrigazione supportato da un secondo impianto, progettato per fare fronte a periodi di particolare siccità.

Nella realizzazione di nuove infrastrutture il Gruppo FS è da sempre impegnato a garantire un uso razionale delle risorse naturali e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività sull’ambiente in tutte le sue componenti, comprese quelle paesaggistiche e di qualità dell’aria che grande beneficio possono trarre dalla realizzazione di nuove aree verdi.