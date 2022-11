Lunedì 14 novembre, verso le 14:00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuta presso il centro commerciale I Petali su segnalazione di due giovani molesti.

Sul posto i due venivano fermati. Uno dei due, un 30enne residente a Guastalla, veniva identificato e, una volta calmato, fatto allontanare. L’altro, pure lui 30enne privo di documenti, invece, manteneva una condotta aggressiva anche con gli operanti della Polizia. Di conseguenza, alle fine di effettuare una completa identificazione, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura.

Anche qua l’uomo manteneva una condotta aggressiva e non collaborativa, che sfociava in un’aggressione nei confronti degli agenti (uno dei quali riportava lievi lesioni). Al termine degli accertamenti di rito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto i domiciliari per il 30enne, domiciliari che stamattina sono stati convalidati dal GIP.