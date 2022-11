Questa mattina, nella Casa di Lucio Dalla a Bologna, alla presenza Andrea Faccani, Presidente Fondazione Lucio Dalla; Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna; Teresa Lopilato, Presidente Bologna Sport Marathon e Marco Checchi, CEO Pelliconi S.p.a., sono state presentate le medaglie del grande evento sportivo organizzato da Bologna Sport Marathon dal 3 al 5 marzo 2023, dedicate a Lucio Dalla, e l’iniziativa collegata all’evento, “Se io fossi un angelo” che coinvolgerà la Città con dieci allestimenti per artisti e musicisti selezionati, lungo il percorso di gara che intoneranno i capolavori di Dalla al passaggio dei runners. Un partecipato omaggio musicale per celebrare insieme l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista bolognese.



“Dedicare la maratona alla musica è stato un gesto quasi spontaneo – ha detto la presidente di Bologna Sport Marathon Lopilato – visto il fortissimo legame tra musica e sport.

Molti runner – ha aggiunto – sanno quanto può essere grande il potere motivazionale della musica”. Non secondario, l’amore di Lucio Dalla per lo sport, a cui ha dedicato diverse sue canzoni, come ‘Un uomo solo può vincere al mondo’, “che con le sue note toccanti potrà essere di ispirazione per i runner”.

“Si rafforza il connubio sempre più stretto tra musica e sport”, ha commentato l’assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi.

Le iniziative sono realizzate da Bologna Sport Marathon in collaborazione con Fondazione Lucio Dalla e Comune di Bologna con il supporto di Pelliconi S.p.A.