Un uomo è morto questa mattina intorno alle 8:30 a Bologna, travolto da un treno – il Freccia Argento Venezia-Lecce – al passaggio a livello di via Zanardi. Molto probabilmente si è trattato di un incidente, avvenuto durante un tentativo di attraversare i binari.

E’ stata interrotta per un paio di ore la circolazione sulla tratta Bologna-Castel Maggiore, con effetti sulla mobilità ferroviaria per treni del trasporto Regionale. Sulla Bologna-Padova-Venezia, i treni a lunga percorrenza sono stati deviati su percorsi alternativi. Ci sono stati rallentamenti compresi tra 10 e 50 minuti per 3 treni Alta Velocità e 4 Regionali.