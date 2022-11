Tra le numerose proposte possibili, il Circolo culturale Artemisia Gentileschi – in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – ha scelto per il Distretto un evento davvero speciale. E così la compagnia del Teatro del Cerchio si esibirà in “Barbablù, storia di quotidiana violenza” spettacolo gratuito che andrà in scena martedì 22 novembre alle 21.00 presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese.

Il terribile personaggio viene nella pièce teatrale spogliato di ogni attributo fiabesco per parlare di mostri tutt’altro che immaginari. Con il testo e la regia di Mario Mascitelli, la storia di Barbablù diventa un modo per affrontare senza filtri un tema quanto mai attuale: quello della violenza domestica, sia fisica che psicologica. “Barbablù, storia di quotidiana violenza” è stato selezionato tra i progetti del bando “Donne tutto l’anno” indetto dal Comune di Parma ed è stato messo in scena in molti teatri e spazi di rappresentazione.

Molte compagnie teatrali hanno messo e metteranno in scena la storia di “Barbablù”, tuttavia è stata prescelta la Compagnia del Cerchio poiché il Teatro del Cerchio si concepisce come “un luogo d’incontro dove dare spazio a discussioni, cultura, bisogno di civiltà e di socialità” e questo intento è coerente con le finalità statutarie del Circolo Culturale Artemisia APS.