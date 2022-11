La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne viene celebrata a Vignola con un programma articolato di iniziative, organizzate dall’Amministrazione comunale, che spaziano dalle camminate alla presentazione di libri, dal corteo artistico lungo il centro cittadino alla proiezione di film.

“Grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio – conferma Anna Paragliola, vice-sindaca e assessora alle Pari Opportunità del Comune di Vignola – abbiamo messo a punto un calendario di iniziative che provano ad analizzare il drammatico fenomeno della violenza di genere da tanti punti di vista. Si indagheranno le radici di tanta violenza come la solitudine delle vittime, il grande dolore di chi resta e la riaffermazione dei diritti delle donne”. Si comincia già sabato 19 novembre con un inedito corteo artistico messo a punto da un gruppo di donne trasversale alle associazioni del territorio che metteranno in scena diverse tipologie di performance lungo il percorso del centro cittadino che si snoda dal Municipio, con partenza alle ore 15.30, fino a piazza dei Contrari. In caso di pioggia, l’iniziativa si terrà all’interno del Municipio.