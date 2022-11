Bmr Basket 2000 fa suo il derby di C Gold superando in trasferta Montecchio. La squadra di Diacci, trascinata dai 22 punti di Sakalas, parte forte e allunga col passare dei minuti, toccando il +30 sulla sirena di fine terzo quarto. I padroni di casa, che hanno l’ex Germani come miglior realizzatore a quota 16, provano a rientrare parzialmente negli ultimi 10’, rendendo meno amaro il passivo. Domenica prossima la Bmr tornerà in campo al PalaRegnani, ospitando l’SG Fortitudo.

DILPLAST CLEVERTECH MONTECCHIO-BMR BASKET 2000 70-88

DILPLAST CLEVERTECH MONTECCHIO: Vecchi 2, Sinisi 3, Schianchi, Paulig 4, Pedrazzi 5, Paterlini 9, Riccò 4, Ramenghi 11, Germani 16, Illari 14, Negri 2. All. Cavalieri.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Aguzzoli 14, Paparella 8, Dias 4, Longoni 8, Terreni 10, Longagnani 3, Sakalas 22, Ferko, Vezzoli, Codeluppi, Magni 9, Merlo 10. All. Diacci.

Arbitri: Femminella di Reggio Emilia e Indrizzi di Modena.

Note: parziali 15-27, 32-45, 39-69.