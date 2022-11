Sesta giornata di campionato amara per la BSC Materials Sassuolo, che sul campo della corazzata Itas Trentino cede 3-1.

Il primo set è tutto targato Trento: le padrone di casa fanno la voce grossa al servizio (6 ace) e a muro (3) mentre Sassuolo soffre sia in ricezione che in attacco. Trento ne approfitta e chiude 25-15.

Il secondo set sembra una fotocopia del precedente, ma a parti invertite: 4 ace per Sassuolo, che cresce sia in ricezione che in attacco. Trento soffre e sul +11 (10-21) tutto sembra ormai fatto per la BSC. Trento però risorge dalle sue ceneri ed accorcia fino al 19-23: il finale è da brividi, con l’Itas che annulla due palle set prima del 21-25 che consente a Sassuolo il pareggio.

Il terzo set nasce sotto il segno dell’equilibrio e prosegue così fino alla metà del parziale, quando Trento mette la testa avanti 15-12. Pistolesi firma il -1 (19-18) prima dell’assolo finale di Meli – in per Fondriest – che vale il 25-20.

Il quarto set è una replica del primo, con Trento che picchia forte al servizio (5 ace) e in attacco mentre Sassuolo soffre sia in ricezione che in attacco. Coach Venco cerca soluzioni in panchina, ma alla fine sono le padrone di casa a festeggiare.

Itas Trentino Volley 3 – BSC Material Sassuolo 1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-14)