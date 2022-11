Si rinnova domani (martedì 22 novembre) alle 18.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25) l’appuntamento con Le Aziende a Scuola. L’incontro si rivolge principalmente agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, per illustrare opportunità di formazione e di lavoro, con il supporto di alcuni professionisti del mondo del lavoro.

Dopo i saluti del Sindaco Maria Costi e dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione Corrado Bizzini, è in programma un intervento da parte del giornalista Ermes Ferrari sull’indagine riguardante le imprese e il lavoro nella provincia di Modena a cura di CNA e Lapam. A seguire si terranno le testimonianze di Francesca Despini (Osservatorio Geofisico di Modena), Francesca Zeccarini (La Pietra Compattata) Cristiano Amoretti (Ferrari Spa) e Andrea Zanotti (Zanotti Energy Group). Modera il giornalista Paolo Seghedoni.

Afferma l’Assessore Bizzini: “Come Amministrazione riteniamo importante creare dei collegamenti tra il mondo del lavoro e la scuola. In una fase delicata per i ragazzi come la scelta dell’istituto superiore, diventa fondamentale aiutare loro e le loro famiglie a farsi un’idea che cosa li attenda, facilitando anche così riflessioni su un mondo del lavoro in continua evoluzione. Ringrazio le associazioni di categoria per la preziosa collaborazione e gli ospiti che interverranno, che abbiamo scelto tra i migliori testimoni delle professioni del futuro”.