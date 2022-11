Domani, martedì 22 novembre 2022 ore 21.00, al Ruggeri di Guastalla va in scena SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William Shakespeare con Paolo Ardenchi, Jurij Ferrini e Rebecca Rossetti. Produzione URT.

Commedia fantastica e tenebrosa, con estrema delicatezza e grande immaginazione, William Shakespeare intreccia e combina in un disegno unitario le diverse vicende di due coppie di innamorati che per amore – opponendosi alla legge – fuggono dalla propria città, si inseguono e si perdono in un bosco, regno di maghi, fate e dispettosi spiriti. In quello stesso bosco, con amore e dedizione, una sgangherata compagnia di artigiani allestisce un improbabile dramma da rappresentare davanti alle autorità della città.

Biglietti da 7:00 a 22:00 euro. Per informazioni: ufficio teatro tel. 0522.839756 – 761