Sono circa 10.000 gli alberi e gli arbusti piantumati sul territorio di San Lazzaro nel corso del 2021 e 2022. Un vero e proprio patrimonio verde che deriva dai numerosi interventi di forestazione urbana messi in campo dal Comune per mitigare gli effetti dell’inquinamento e sostenere la salvaguardia e la diffusione degli habitat naturali degli insetti impollinatori, degli uccelli e dei piccoli mammiferi.

“In questi ultimi due anni l’Amministrazione, con il contributo di associazioni e aziende private, ha incrementato notevolmente il suo impegno nel rendere il territorio ancora più verde e bello, con particolare attenzione agli habitat naturali della piccola fauna – spiega l’assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli –. Nel 2021 sono stati infatti piantumati oltre 6.300 alberi, la stragrande maggioranza nell’ambito degli interventi di forestazione delle aree di via Zucchi e via Scuole del Farneto-Palazzetti. Anche per il 2022 abbiamo mantenuto questi numeri straordinari grazie agli interventi in via Maestri del Lavoro (83 giovani alberi e oltre 1.000 arbusti) e nell’area di Castel de’ Britti (quasi 1.000 alberi e oltre 300 arbusti). A queste piante andranno ad aggiungersi, nei prossimi mesi oltre 1.000 arbusti che saranno inseriti nei giardini scolastici e nelle piccole aree verdi del territorio in collaborazione con Hera, senza dimenticare le oltre 150 piante che andranno ad arricchire il giardino del nido Trebbi e delle scuole Pezzani. Non dobbiamo infatti dimenticare l’aspetto didattico del verde urbano, attraverso il quale i nostri bambini possono scoprire e riscoprire la natura, i suoi tempi, i suoi profumi, i suoi prodotti, ma anche le piccole ma fondamentali forme di vita che la abitano”.

A questi numeri vanno ad aggiungersi anche gli interventi di sostituzione delle piante morte o abbattute, che ammontano a circa 250 alberi adulti in due anni, più circa 60 nuove alberature messe a dimora nel parcheggio della stazione Sfm e nell’area attorno alla nuova Cittadella del Soccorso.

“Questi numeri senza precedenti confermano un trend iniziato già nel primo mandato: continuiamo a strappare cemento e a piantare alberi – aggiunge la sindaca Isabella Conti –, a proporre progetti di rigenerazione urbana che mettono al centro la natura e politiche di valorizzazione e incremento del verde pubblico e delle aree naturalistiche. Mai come quest’anno abbiamo toccato con mano le devastanti conseguenze del surriscaldamento globale e dei cambiamenti climatici: è dovere di tutte le istituzioni attivarsi per contrastare questo fenomeno. Le nostre città hanno bisogno di più alberi e più verde, per migliorare la qualità dell’aria e mitigare l’innalzamento delle temperature, per il nostro futuro e quello delle nuove generazioni”.

In arrivo anche 200 alberi, tanti quanti i nuovi nati del 2021 che sono stati celebrati domenica al Parco della Pace nell’ambito dell’iniziativa “Un albero per ogni neonato” a cura del WWF Bologna Metropolitana.

La scelta del Parco della Pace come location non è casuale: l’area verde di Mura San Carlo è stata particolarmente colpita dalla siccità di questa estate, tanto da rendere necessari alcuni abbattimenti di piante disseccate o morte. Anche per questo il parco sarà protagonista di un intervento massiccio di piantumazioni: tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 saranno infatti piantati 18 alberi a compensazione di altrettanti abbattimenti privati, più 35 nuove piante nell’ambito di un progetto di sponsorizzazione da parte di aziende private, il tutto corredato da un nuovo impianto di irrigazione. Nella stessa area saranno inoltre messi a dimora ulteriori arbusti forniti dalla Regione nell’ambito del progetto Mettiamo radici per il futuro. Al Parco della Pace è presente anche un’area a sfalcio ridotto, vera e propria oasi di biodiversità, che grazie all’intervento di riqualificazione del verde sarà conservata e valorizzata.

Un albero per ogni neonato rientra nelle numerosi iniziative della Festa dell’Albero, appuntamento annuale con le bellezze della natura iniziato sabato 19 novembre con la distribuzione gratuita di piante in collaborazione con Legambiente, che quest’anno ha registrato una richiesta senza precedenti: sono stati oltre 200 i piccoli alberi e gli arbusti distribuiti al vivaio Florsilva Ansaloni.

La festa proseguirà anche sabato 26 novembre con due camminate nel verde: una alle ore 10.30 alla scoperta del gelso monumentale, delle aree a sfalcio ridotto e dell’area di riforestazione urbana di via Scuole del Farneto; l’altra alle 15.00 alla scoperta dei cipressi monumentali del Parco dei Gessi). Nello stesso giorno la sindaca Isabella Conti e l’assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli inaugureranno le nuove fioriere di via Edera e via Brizzi, alla Ponticella (ore 11.30) e l’arredo verde della rotatoria tra le vie Emilia e Vernizza a cura delle aziende Agricole Bonazza e Valsanterno (ore 12.30) , in accordo e collaborazione anche con i commercianti della zona, da sempre molto sensibili ai temi di bellezza e decoro della frazione.

Il programma completo della Festa dell’Albero è disponibile sul sito del Comune di San Lazzaro