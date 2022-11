Misteri, delitti, indagini, indizi e tanta suspense a Castelnovo di Sotto, che si prepara ad ospitare il ciclo di incontri dedicato al brivido. “Giallo in Rocca” è il titolo della rassegna di conversazioni che avrà come protagonisti 3 scrittori di libri gialli e che si svolgerà all’interno della sala del Consiglio comunale.

Il primo appuntamento sarà martedì 22 novembre, alle 18.30, con Alessia Gazzola, che presenterà “La Costanza è un’eccezione” (ed. Longanesi) e dialogherà con la giornalista del Resto del Carlino, Stella Bonfrisco.

Alessia Gazzola, classe 1982, è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, primo romanzo con protagonista Alice Allevi, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017), Il ladro gentiluomo (2018, vincitore del premio Bancarella 2019). Dai suoi romanzi è stata tratta la fortunata serie tv in onda su Rai Uno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel 2019 inaugura una nuova serie di romanzi incentrati sul personaggio di Costanza Macallè, a questo segue nel 2020 Costanza e i buoni propositi e nel 2022 La costanza è un’eccezione. Altre sue pubblicazioni sono: Un tè a Chaverton House (Garzanti, 2021) e La ragazza del collegio (Longanesi, 2021). Vive a Verona con il marito e le due figlie.

Gli altri appuntamenti avranno come protagonisti Tommaso Landini (29 novembre, ore 21) e Sarah Savioli (6 dicembre, ore 21).

Giallo in Rocca è organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0522.682533 o scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.